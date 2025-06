Minime frazioni di tempo nei cruciverba: la soluzione è Millisecondi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Minime frazioni di tempo' è 'Millisecondi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MILLISECONDI

Curiosità e Significato di "Millisecondi"

Hai risolto il cruciverba con Millisecondi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Millisecondi.

Perché la soluzione è Millisecondi? Le millisecondi sono unità di misura del tempo che corrispondono a un millesimo di secondo. Anche se possono sembrare impercettibili, i millisecondi sono fondamentali in molti contesti, come nel mondo della tecnologia e dell'informatica, dove ogni frazione di secondo può influenzare il funzionamento di un programma o la velocità di un video. In pratica, sono piccole tessere del mosaico temporale che rendono possibile la nostra vita frenetica e connessa.

Come si scrive la soluzione Millisecondi

Se "Minime frazioni di tempo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

S Savona

E Empoli

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

I Imola

