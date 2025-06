Un mezzo di locomozione nei cruciverba: la soluzione è Bicicletta

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un mezzo di locomozione' è 'Bicicletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BICICLETTA

Curiosità e Significato di "Bicicletta"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bicicletta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bicicletta.

Perché la soluzione è Bicicletta? La bicicletta è un mezzo di trasporto ecologico e versatile, che permette di spostarsi facilmente in città e nella natura. Con il suo funzionamento a pedali, promuove uno stile di vita attivo e sostenibile, riducendo l'impatto ambientale rispetto ai veicoli motorizzati. Inoltre, è un'ottima opzione per mantenersi in forma mentre si esplora il mondo intorno a noi.

Come si scrive la soluzione Bicicletta

Hai davanti la definizione "Un mezzo di locomozione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

I Imola

C Como

I Imola

C Como

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

