La Metropolitana londinese nota come the Tube nei cruciverba: la soluzione è Underground

UNDERGROUND

Curiosità e Significato di "Underground"

Perché la soluzione è Underground? L'Underground, comunemente conosciuto come The Tube, è il sistema di metropolitana di Londra e uno dei più antichi e iconici al mondo. Con le sue inconfondibili linee e stazioni, rappresenta non solo un mezzo di trasporto fondamentale per i londinesi, ma anche un simbolo della città stessa. Ogni giorno, milioni di persone utilizzano questo sistema per spostarsi, esplorare e vivere la vivace atmosfera della capitale britannica.

Come si scrive la soluzione Underground

U Udine

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

G Genova

R Roma

O Otranto

U Udine

N Napoli

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R A A I N C S A C M Mostra soluzione



