La Soluzione ♚ La nota polizia londinese La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCOTLAND YARD .

Curiosità su La nota polizia londinese: New Scotland Yard (spesso chiamata semplicemente Scotland Yard o The Yard) è la sede del Metropolitan Police Service, responsabile del servizio di polizia nella regione della Grande Londra, nel Regno Unito. Per motivi storici, Scotland Yard non esercita il controllo sulla piccola City, che costituisce il centro storico di Londra e che è invece controllato dalla City of London Police, gestita a sua volta dall'antica City of London Corporation.

