La Soluzione ♚ Monti delle Alpi Orientali di roccia spigolosa

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DOLOMITI

Curiosità su Monti delle alpi orientali di roccia spigolosa: Friulano, dolomiti in veneto), dette anche monti pallidi, sono un insieme di gruppi montuosi delle alpi orientali italiane, a sud della catena principale... Le Dolomiti (Dolomiten in tedesco, Dolomites in ladino, Dolomitis in friulano, Dolomiti in veneto), dette anche Monti pallidi, sono un insieme di gruppi montuosi delle Alpi Orientali italiane, a sud della catena principale alpina, quasi interamente comprese nelle regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (suddivise, in ordine di percentuale di distribuzione, tra le province di Belluno, Bolzano, Trento, Udine, Pordenone), e con una piccola parte anche in Austria, le Dolomiti di Lienz. Tra le zone più rinomate a livello naturalistico-ambientale e turistico delle Alpi, sede di un parco nazionale e nove parchi naturali e ...

