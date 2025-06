La graduatoria degli atleti nei cruciverba: la soluzione è Classifica

CLASSIFICA

Curiosità e Significato di "Classifica"

Vuoi sapere di più su Classifica? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Classifica.

Perché la soluzione è Classifica? La parola classifica si riferisce a un elenco ordinato di atleti o squadre che competono in uno sport, in base ai loro risultati. Questo strumento è fondamentale per determinare le posizioni relative dei partecipanti, permettendo di visualizzare chi si trova in testa e chi, invece, deve migliorare. Inoltre, le classifiche sono spesso utilizzate per creare emozione e competitività tra gli atleti e i loro fan.

Come si scrive la soluzione Classifica

Hai trovato la definizione "La graduatoria degli atleti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R S S O I I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSSICCI" ROSSICCI

