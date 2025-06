Iscrizione in ricordo di un defunto nei cruciverba: la soluzione è Epigrafe

EPIGRAFE

Curiosità e Significato di "Epigrafe"

Hai risolto il cruciverba con Epigrafe? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Epigrafe.

Perché la soluzione è Epigrafe? L'epigrafe è un'iscrizione che si trova spesso su lapidi, monumenti o opere d'arte e serve a ricordare una persona defunta. Questi brevi testi commemorativi possono esprimere sentimenti di affetto, gratitudine o riflessioni sulla vita del defunto, diventando così un modo per mantenere viva la sua memoria nel cuore di chi resta. In questo modo, l'epigrafe diventa un ponte tra il passato e il presente, onorando la vita di chi non c'è più.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Iscrizione su lapidiUn iscrizione incisa sulla lapideIscrizione incisa su marmo o bronzoRichiamare col ricordoIscrizione sepolcraleIscrizione funebre nell antica Roma

Come si scrive la soluzione Epigrafe

Non riesci a risolvere la definizione "Iscrizione in ricordo di un defunto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

P Padova

I Imola

G Genova

R Roma

A Ancona

F Firenze

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T O N C I A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COTONATI" COTONATI

