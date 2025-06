Il gioco con dieci ruote cittadine e una nazionale nei cruciverba: la soluzione è Lotto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il gioco con dieci ruote cittadine e una nazionale' è 'Lotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOTTO

Curiosità e Significato di "Lotto"

La parola Lotto è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lotto.

Perché la soluzione è Lotto? Il Lotto è un gioco d'azzardo molto popolare in Italia, dove i partecipanti scelgono una serie di numeri da un ampio insieme, sperando che questi vengano estratti in un'estrazione successiva. Le dieci ruote cittadine rappresentano le diverse città italiane in cui avvengono le estrazioni, mentre la ruota nazionale è quella che riunisce i numeri di tutte le città. Con il Lotto, non si gioca solo per vincere, ma si vive anche l'emozione dell'attesa e

Come si scrive la soluzione Lotto

Stai cercando la risposta alla definizione "Il gioco con dieci ruote cittadine e una nazionale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

