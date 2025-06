Firma di garanzia nei cruciverba: la soluzione è Avallo

Curiosità e Significato di "Avallo"

Perché la soluzione è Avallo? L'avallo è un termine usato nel campo finanziario e legale, che indica una forma di garanzia fornita da una persona o un'azienda per sostenere un'altra parte in un impegno economico, come un prestito. In pratica, chi offre l'avallo si impegna a coprire il debito nel caso in cui il debitore non sia in grado di farlo. Questa pratica offre maggiore sicurezza ai creditori, poiché sanno di avere un ulteriore supporto in caso di difficoltà di pagamento.

Hai trovato la definizione "Firma di garanzia" in uno schema?

