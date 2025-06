La firma del garante nei cruciverba: la soluzione è Avallo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La firma del garante' è 'Avallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVALLO

Curiosità e Significato di "Avallo"

Perché la soluzione è Avallo? Il termine avallo si riferisce a un atto di garanzia che una persona o un ente fornisce per sostenere l'obbligazione di un'altra parte, solitamente in ambito finanziario. In pratica, chi offre l'avallo si fa carico del debito nel caso in cui il debitore principale non riesca a rispettare i propri impegni. Questo strumento è spesso utilizzato per facilitare l'accesso al credito, poiché offre maggiore sicurezza ai creditori.

Come si scrive la soluzione Avallo

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V L O T A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLATA" VOLATA

