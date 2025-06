Si dice di un urlo estremamente assordante nei cruciverba: la soluzione è Spaccatimpani

SPACCATIMPANI

Curiosità e Significato di "Spaccatimpani"

Perché la soluzione è Spaccatimpani? Spaccatimpani è un termine originale che descrive un urlo così forte e assordante da sembrare che possa scoppiare i timpani. Immagina un suono talmente potente da far tremare le orecchie, come un'esplosione sonora. È una parola colorita e immaginifica, perfetta per rappresentare un senso di shock acuto o di intensità estrema nel rumore. Insomma, un modo fantasioso per parlare di un urlo potentissimo.

Come si scrive la soluzione Spaccatimpani

S Savona

P Padova

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

N Napoli

I Imola

