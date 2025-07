Si dice di urlo spaventoso nei cruciverba: la soluzione è Disumano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si dice di urlo spaventoso' è 'Disumano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISUMANO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Disumano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Disumano.

Perché la soluzione è Disumano? Disumano descrive qualcosa o qualcuno che manca di umanità, compassione o sensibilità. È usato per indicare atteggiamenti crudele, brutali o spietati, spesso in contesti di violenza o crudeltà estrema. Un comportamento disumano provoca paura, disagio e shock, come un urlo spaventoso che scuote l’anima. In breve, rappresenta tutto ciò che è contrario alla bontà e alla delicatezza umana.

