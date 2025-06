Decollano verticalmente nei cruciverba: la soluzione è Elicotteri

Home / Soluzioni Cruciverba / Decollano verticalmente

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Decollano verticalmente' è 'Elicotteri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELICOTTERI

Curiosità e Significato di "Elicotteri"

Vuoi sapere di più su Elicotteri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Elicotteri.

Perché la soluzione è Elicotteri? Il termine elicotteri si riferisce a velivoli progettati per decollare e atterrare verticalmente, grazie alle loro pale rotanti. Questa caratteristica consente di operare in spazi ristretti dove altri aerei non potrebbero atterrare. Gli elicotteri sono utilizzati in una varietà di settori, dall'emergenza sanitaria al trasporto di persone, offrendo versatilità e rapidità negli spostamenti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una grossa nave ausiliariaUn unità della flottaPossono volare in tutti i sensiVelivoli che decollano dagli aeroporti militari russiUn velivolo che vola verticalmenteIl campo da cui si decolla verticalmente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Elicotteri

Se "Decollano verticalmente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M Z A E C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEZCAL" MEZCAL

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.