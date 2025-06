Conduce operazioni contro la malavita organizzata nei cruciverba: la soluzione è Nocs

NOCS

Curiosità e Significato di "Nocs"

La soluzione Nocs di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nocs per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nocs? Il NOCS, acronimo di Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, è un'unità speciale delle forze di polizia italiane dedicata alla lotta contro la malavita organizzata e il terrorismo. Questa squadra altamente specializzata svolge operazioni di intelligence e intervento per garantire la sicurezza pubblica, affrontando direttamente le minacce più gravi per la società. Con un addestramento rigoroso e una preparazione specifica, il NOCS rappresenta un baluardo contro le attività criminali che minacciano la legalità

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sigla di un corpo speciale di poliziaModerni reparti della PoliziaReparto della Polizia contro la malavita organizzata siglaI CC contro la malavita organizzataCarabinieri contro la malavita organizzata

Come si scrive la soluzione Nocs

Hai davanti la definizione "Conduce operazioni contro la malavita organizzata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

O Otranto

C Como

S Savona

