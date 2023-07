Tirò una freccia contro una mela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirò una freccia contro una mela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TELL

Significato/Curiosità : Tirò una freccia contro una mela

Tirò una freccia con abile precisione, lanciandola attraverso l'aria con un movimento fluido e sicuro. La freccia volò veloce come il vento, diretta verso l'obiettivo posto di fronte a lui: una mela perfettamente equilibrata. Con un suono sordo, la freccia si conficcò nel frutto, fendendo la sua pelle croccante. Un attimo dopo, la mela si staccò dal ramo e cadde al suolo, divisa in due metà dalla freccia ben piazzata. Era una dimostrazione di maestria e precisione, un'abilità che solo pochi possono vantare.

