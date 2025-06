I bus le fanno senza competere nei cruciverba: la soluzione è Corse

CORSE

Curiosità e Significato di "Corse"

Perché la soluzione è Corse? La parola corse si riferisce a competizioni di velocità, spesso tra veicoli come automobili o cavalli, in cui i partecipanti si sfidano per vedere chi arriva per primo. Nel contesto della frase I bus le fanno senza competere, si sottintende che i mezzi pubblici, come i bus, seguono il loro percorso e orari senza la necessità di gareggiare con altri. In questo modo, corse diventa un termine che descrive sia l’azione di muoversi velocemente sia il servizio

Come si scrive la soluzione Corse

Hai davanti la definizione "I bus le fanno senza competere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

E Empoli

