La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Bombardiere per alte quote' è 'Stratofortezza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRATOFORTEZZA

Curiosità e Significato di "Stratofortezza"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stratofortezza più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stratofortezza.

Perché la soluzione è Stratofortezza? La parola stratofortezza si riferisce a una forma di bombardamento aereo effettuato a elevate altitudini, tipicamente da parte di velivoli militari. Questo tipo di operazione richiede una notevole precisione e capacità tecnica, poiché i bombardieri devono navigare e colpire obiettivi specifici mentre si trovano a una distanza considerevole dal suolo. In un contesto più ampio, il termine evoca anche l'idea di potenza e sicurezza strategica nel dominio aereo.

Come si scrive la soluzione Stratofortezza

Stai cercando la risposta alla definizione "Bombardiere per alte quote"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

F Firenze

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A I D N M S U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISUMANO" DISUMANO

