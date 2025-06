Ben ventilata nei cruciverba: la soluzione è Aerata

AERATA

Curiosità e Significato di "Aerata"

Approfondisci la parola di 6 lettere Aerata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aerata? Aerata è un aggettivo che si riferisce a qualcosa che è stato ben ventilato o che presenta una buona circolazione d'aria. Questo termine è spesso utilizzato in contesti come l'architettura, l'agricoltura o anche nella cucina per indicare ambienti o materiali che favoriscono il passaggio dell'aria, contribuendo così a mantenere freschezza e qualità. Una stanza aerata, ad esempio, è più sana e confortevole, poiché riduce l'umidità e migliora la qualità dell'aria che

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Esposta al ventoEsposta alla correnteVentilataBen ventilata e piena di luceBen conosciuto da tuttiIl Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna

Come si scrive la soluzione Aerata

A Ancona

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

