Attrezzo impiegato per pescare molluschi nei cruciverba: la soluzione è Totanara

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attrezzo impiegato per pescare molluschi' è 'Totanara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOTANARA

Curiosità e Significato di "Totanara"

Approfondisci la parola di 8 lettere Totanara: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Totanara? La totanara è un attrezzo utilizzato nella pesca dei molluschi, in particolare per catturare i totani e i calamari. Si tratta di un'esca artificiale, spesso realizzata in materiali brillanti e colorati, che imita il movimento delle prede naturali, attirando così i cefalopodi. Questo strumento è molto apprezzato dai pescatori per la sua efficacia e la tecnica coinvolgente che richiede.

Come si scrive la soluzione Totanara

Non riesci a risolvere la definizione "Attrezzo impiegato per pescare molluschi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

T Torino

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F P S O L R A A T L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASTA FROLLA" PASTA FROLLA

