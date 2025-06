Artigiani che fanno canestri intrecciando giunchi nei cruciverba: la soluzione è Cestai

CESTAI

Curiosità e Significato di "Cestai"

Vuoi sapere di più su Cestai? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cestai.

Perché la soluzione è Cestai? La parola cestai si riferisce agli artigiani specializzati nella realizzazione di cesti, un'arte tradizionale che implica l'intreccio di materiali come il giunco. Questi abili artigiani non solo creano oggetti funzionali, ma preservano anche una tecnica antica che celebra la bellezza e la praticità della lavorazione manuale. I cesti intrecciati sono spesso utilizzati per vari scopi, dall'arredamento alla raccolta dei prodotti, rendendo così omaggio alla tradizione artigianale.

Come si scrive la soluzione Cestai

Non riesci a risolvere la definizione "Artigiani che fanno canestri intrecciando giunchi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

I Imola

