Arnese tritaverdure nei cruciverba: la soluzione è Passatutto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Arnese tritaverdure' è 'Passatutto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSATUTTO

Curiosità e Significato di "Passatutto"

Approfondisci la parola di 10 lettere Passatutto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Passatutto? Il termine passatutto si riferisce a un utensile da cucina versatile, utilizzato per trasformare frutta e verdura in purea o crema. Questo strumento è ideale per preparare salse, zuppe e omogeneizzati, rendendo la cucina più semplice e creativa. Grazie alla sua capacità di eliminare bucce e semi, il passatutto è un alleato prezioso per chi ama cucinare piatti sani e gustosi.

Come si scrive la soluzione Passatutto

Se "Arnese tritaverdure" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

U Udine

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A H O L Mostra soluzione



