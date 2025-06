Ai piedi del cow-boy nei cruciverba: la soluzione è Speroni

SPERONI

Perché la soluzione è Speroni? Speroni sono quegli accessori metallici che i cow-boy indossano agli stivali, con punte affilate progettate per stimolare i cavalli. Utilizzati sia per il controllo che per la guida del cavallo durante le cavalcate, gli speroni sono simbolo di abilità e tradizione nel mondo del rodeo e della vita nel Far West. Oltre alla loro funzionalità, rappresentano anche un tocco di stile e carattere nell'abbigliamento dei veri cowboy.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il cavaliere se ne serve con i piediLi portano i cavalieriSi fissano agli stivaliLa musica dei cow-boyAbitano ai piedi delle montagneLa città spagnola ai piedi della Sierra Nevada

Come si scrive la soluzione Speroni

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

