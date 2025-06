Venuto giù o calato nei cruciverba: la soluzione è Sceso

SCESO

Curiosità e Significato di "Sceso"

Vuoi sapere di più su Sceso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sceso.

Perché la soluzione è Sceso? Sceso è il participio passato del verbo scendere, che significa muoversi verso il basso o diminuire di livello. Può riferirsi sia a un movimento fisico, come quando si scende da una montagna o da una scala, sia a un calo in termini di quantità o intensità, come nel caso di una temperatura che scende. Insomma, è una parola che esprime l'idea di spostamento verso il basso o di diminuzione in vari contesti della vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Sceso

Hai trovato la definizione "Venuto giù o calato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

E Empoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C E O L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERCOLE" ERCOLE

