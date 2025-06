Lo è un uomo che ha sempre il broncio nei cruciverba: la soluzione è Musone

MUSONE

Curiosità e Significato di "Musone"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Musone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Musone? Il termine musone si riferisce a una persona che ha un'espressione sempre seria o imbronciata, spesso trasmettendo un'aria di malinconia o scontrosità. Chi viene definito musone tende a non sorridere facilmente e può apparire poco socievole, rendendo difficile interagire con lui. In sostanza, è un modo colorito per descrivere qualcuno che sembra portare il peso del mondo sulle spalle!

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uno sempre imbronciatoLo ha colorito chi si esprime con vivacitàHa scritto lo robotLo stato di chi ha una metà in più

Come si scrive la soluzione Musone

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è un uomo che ha sempre il broncio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

U Udine

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

