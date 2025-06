La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La sorella di Mosè' è 'Miriam' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIRIAM

Perché la soluzione è Miriam? Miriam è la sorella di Mosè, una figura importante della tradizione biblica. Nella storia, è descritta come una donna forte e coraggiosa che gioca un ruolo fondamentale nell'esodo del popolo ebraico dall'Egitto. La sua presenza simboleggia il sostegno familiare e la determinazione nel superare le avversità, rendendola un esempio di leadership e resilienza.

M Milano

I Imola

R Roma

I Imola

A Ancona

M Milano

