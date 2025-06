Sono ereditarie nei cruciverba: la soluzione è Tare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono ereditarie' è 'Tare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARE

Curiosità e Significato di "Tare"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

Perché la soluzione è Tare? Le tare si riferiscono a quel peso che viene sottratto dal totale per ottenere il peso netto di un oggetto, come nel caso di un pacco o di alimenti. In un contesto più ampio, il termine può anche essere usato metaforicamente per descrivere pesi o oneri emotivi e psicologici che ci portiamo dietro, influenzando le nostre vite. Quindi, conoscere e gestire le proprie tare, sia fisiche che emotive, è fondamentale per vivere più leggeri e consapevoli.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si detraggono per conoscere i pesi nettiSi devono detrarre per conoscere i pesi nettiDeficienze ereditarieSono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quota

Come si scrive la soluzione Tare

Stai cercando la risposta alla definizione "Sono ereditarie"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A L N E P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEPANTO" LEPANTO

