La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si devono detrarre per conoscere i pesi netti' è 'Tare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARE

Curiosità e Significato di "Tare"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tare.

La tare è il peso dell'imballaggio o del contenitore che ospita un prodotto. Per ottenere il peso netto del contenuto, è necessario sottrarre la tara dal peso totale. Questa operazione è fondamentale in ambito commerciale e logistico per una corretta gestione delle merci.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si detraggono per conoscere i pesi nettiSe non tornano si devono rifareSi devono abbattere nel bowlingLe moscate non si devono schiacciareSi devono allacciare in auto

Come si scrive la soluzione: Tare

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N A C C N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANCAN" CANCAN

