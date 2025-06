La lega greca che venne osteggiata da Filippo V nei cruciverba: la soluzione è Etolica

ETOLICA

Curiosità e Significato di "Etolica"

Hai risolto il cruciverba con Etolica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Etolica.

Perché la soluzione è Etolica? La Lega Etolica era un'alleanza di città-stato dell'antica Grecia, attiva principalmente nel III secolo a.C. Questa lega si oppose con determinazione a Filippo V di Macedonia, cercando di mantenere la propria autonomia e resistere all'espansione macedone. La sua storia è un esempio di come le città greche cercassero di unirsi per affrontare comuni minacce, dimostrando l'importanza della cooperazione tra alleati in un contesto politico complesso.

Come si scrive la soluzione Etolica

E Empoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

