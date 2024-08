La Soluzione ♚ Confederazione greca che si oppose a Macedoni e Achei La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LEGA ETOLICA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente LEGAETOLICA

Curiosità su Confederazione greca che si oppose a macedoni e achei: C. Era comandata da uno stratego, eletto annualmente dall'assemblea federale (composta da tutti i cittadini liberi sopra i trent'anni), che si riuniva in primavera e in autunno. La lega etolica era una confederazione delle città della regione greca dell'Etolia, nata nel IV secolo a. per opporsi alla Macedonia.

