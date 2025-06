Fisico indiano premio Nobel nel 1930 nei cruciverba: la soluzione è Raman

RAMAN

Curiosità e Significato di "Raman"

Approfondisci la parola di 5 lettere Raman: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Raman? Il fisico indiano C.V. Raman è famoso per le sue scoperte nel campo della luce e della materia, in particolare per l'effetto che porta il suo nome, il Raman effect. Questo fenomeno descrive come la luce interagisce con le molecole, cambiando frequenza e colore, e ha rivoluzionato la spettroscopia, un metodo fondamentale per studiare le sostanze. Il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo nella scienza, contribuendo a nuove tecnologie e alla comprensione della struttura molecolare.

Come si scrive la soluzione Raman

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

