Emerge poche volte nei cruciverba: la soluzione è Sottomarino

Home / Soluzioni Cruciverba / Emerge poche volte

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Emerge poche volte' è 'Sottomarino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOTTOMARINO

Curiosità e Significato di "Sottomarino"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sottomarino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sottomarino.

Perché la soluzione è Sottomarino? Sottomarino è un termine che si riferisce a un veicolo progettato per navigare sotto la superficie dell'acqua. Questi mezzi sono utilizzati principalmente in ambito militare, ma anche per scopi scientifici e di esplorazione. La loro capacità di restare immersi per lunghi periodi di tempo consente di svolgere operazioni in segreto, lontano dagli occhi indiscreti della superficie.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Naviga in immersioneLo è il Nautilus del capitano NemoPuò navigare a quota periscopicaAccaduti poche volteA volte dispiace dirloRipetute più volte risapute

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sottomarino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Emerge poche volte", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O A F E L R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALFREDO" ALFREDO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.