Lo è il Nautilus del capitano Nemo

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il sottomarino è un mezzo navale progettato per operare principalmente in immersione e questa caratteristica lo distingue dal sommergibile di cui costituisce un'evoluzione. Un sottomarino può essere impiegato per scopi militari, scientifici e di soccorso, i diversi ambiti d'impiego ne determinano le caratteristiche.Lo sviluppo del mezzo subacqueo ha avuto impulso a partire dal 1850 in conseguenza dell'interesse militare per le sue potenzialità belliche ed ha portato il sommergibile a divenire un importante strumento della guerra marittima nel XX secolo. Dalle 200 tonnellate di dislocamento dei sommergibili realizzati nei primi anni di quel ...

sottomarino m sing





che sta o che è posto sotto la superficie del mare

Sostantivo

sottomarino ( approfondimento) m (pl.: sottomarini)

(marina) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) unità navale da guerra costruita per operare prevalentemente o esclusivamente sott'acqua il DSV Alvin è un piccolo sottomarino

Sillabazione

sot | to | ma | rì | no

Pronuncia

IPA: /sottoma'rino//

Etimologia / Derivazione

composto di sotto- e mare

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) subacqueo

subacqueo (sostantivo) sommergibile

Parole derivate

sotttomarino-aria

