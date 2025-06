Diaspro nero usato per saggiare l oro nei cruciverba: la soluzione è Pietra Di Paragone

PIETRA DI PARAGONE

Curiosità e Significato di "Pietra Di Paragone"

Approfondisci la parola di 16 lettere Pietra Di Paragone: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pietra Di Paragone? La pietra di paragone è un termine che si riferisce a un tipo di diaspro nero utilizzato tradizionalmente per testare la purezza dell'oro. Quando il metallo prezioso viene strofinato su questa pietra, si può osservare il colore e il segno lasciato, permettendo così di valutare la qualità dell'oro stesso. Oggi, il termine è spesso usato in senso figurato per indicare un criterio di confronto o una misura di valutazione in vari contesti.

Come si scrive la soluzione Pietra Di Paragone

Stai cercando la risposta alla definizione "Diaspro nero usato per saggiare l oro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

G Genova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D L I E I B I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDIBILI" EDIBILI

