La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un croccante per gelati' è 'Cialda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIALDA

Curiosità e Significato di "Cialda"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cialda, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cialda? Una cialda è quella sottile e croccante con cui si accompagnano i gelati, rendendoli ancora più golosi. È fatta di pasta dolce o biscotto, arrotolata o schiacciata, che si scioglie in bocca. Perfetta per completare un dessert fresco, la cialda aggiunge croccantezza e sapore, facendo di ogni gelato un'esperienza irresistibile. Un vero must nelle vetrine dei gelatai italiani.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cuoce tra due formeCuoce tra due stampiBiscotto per gelatiLe ciliegie sui gelatiScrezia di rosso certi gelatiAroma per torroni gelati e caramelle

Come si scrive la soluzione Cialda

Hai davanti la definizione "Un croccante per gelati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

