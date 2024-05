La Soluzione ♚ Biscotto per gelati La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CIALDA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Biscotto per gelati. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Biscotto per gelati: Il gelato biscotto è un dolce composto da due biscotti o cialde che racchiudono al loro interno uno strato di gelato. in germania si gusta il fürst-pückler-eis... La cialda è una sfoglia di farina non lievitata, poco dolce e leggermente aromatizzata, che viene cotta entro appositi stampi. Sebbene siano da considerarsi dolci a tutti gli effetti, le cialde servono in alcuni casi a decorare o racchiudere altri alimenti, come capita nel caso dei coni gelato e i cialdoni.

