Come le leggi che vengono modificate in Parlamento nei cruciverba: la soluzione è Emendate

Home / Soluzioni Cruciverba / Come le leggi che vengono modificate in Parlamento

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come le leggi che vengono modificate in Parlamento' è 'Emendate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMENDATE

Curiosità e Significato di "Emendate"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Emendate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Emendate.

Perché la soluzione è Emendate? Il termine emendate si riferisce a modifiche o correzioni apportate a un testo, in particolare nel contesto legislativo. Quando una legge viene discussa in Parlamento, i membri possono proporre emendamenti per migliorarne il contenuto, chiarirne alcuni aspetti o risolvere eventuali problematiche. In questo modo, il processo di creazione delle leggi diventa più accurato e attento alle esigenze della società.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Formulò le leggi sull ereditarietà dei caratteriUn ramo del ParlamentoAssieme al senato forma il parlamento

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Emendate

Stai cercando la risposta alla definizione "Come le leggi che vengono modificate in Parlamento"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

M Milano

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P S O E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PESCO" PESCO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.