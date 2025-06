Celebre film interpretato da Audrey Hepburn nei cruciverba: la soluzione è Colazione Da Tiffany

Home / Soluzioni Cruciverba / Celebre film interpretato da Audrey Hepburn

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Celebre film interpretato da Audrey Hepburn' è 'Colazione Da Tiffany'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLAZIONE DA TIFFANY

Curiosità e Significato di "Colazione Da Tiffany"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 18 lettere Colazione Da Tiffany, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Colazione Da Tiffany? Colazione da Tiffany è un film iconico del 1961 che vede protagonista Audrey Hepburn nel ruolo di Holly Golightly, una giovane donna vivace e sognatrice che vive a New York. La pellicola esplora temi come l'amore, la solitudine e la ricerca dell'identità, tutto incastonato in un'atmosfera glamour e affascinante. Questo capolavoro è diventato un simbolo di stile e eleganza, lasciando un'impronta duratura nella cultura popolare.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Colazione da famoso film con Audrey HepburnStorico film con Gregory Peck e Audrey HepburnFamoso film musicale con Audrey Hepburn e Fred Astaire diretto da Stanley Donen

Come si scrive la soluzione Colazione Da Tiffany

Hai trovato la definizione "Celebre film interpretato da Audrey Hepburn" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

I Imola

F Firenze

F Firenze

A Ancona

N Napoli

Y Yacht

