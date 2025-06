Lo ama il cinofilo nei cruciverba: la soluzione è Cane

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo ama il cinofilo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo ama il cinofilo' è 'Cane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANE

Curiosità e Significato di "Cane"

Vuoi sapere di più su Cane? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cane.

Perché la soluzione è Cane? Il termine cane si riferisce a uno degli animali domestici più amati dall'uomo, noto per la sua lealtà e affetto incondizionato. Questi animali sono spesso considerati membri della famiglia e svolgono ruoli importanti come compagni, guardiani e, in molti casi, anche assistenti per persone con disabilità. La loro capacità di instaurare legami profondi con l'essere umano li rende davvero speciali nel nostro quotidiano.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un paziente del veterinarioUn animale domesticoAvvertimento che mette in guardia chi entraChe ama lo scherzoLo è il tipo che ama mangiare ridere e scherzareLo frequenta chi ama i film

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cane

Non riesci a risolvere la definizione "Lo ama il cinofilo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I F T F A E A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AFFILATE" AFFILATE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.