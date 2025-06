Veicolo con piattaforma per effettuare manutenzioni nei cruciverba: la soluzione è Autocestello

AUTOCESTELLO

Curiosità e Significato di "Autocestello"

Approfondisci la parola di 12 lettere Autocestello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Autocestello? Il termine autocestello si riferisce a un veicolo speciale dotato di una piattaforma elevabile, utilizzato principalmente per lavori in altezza, come la manutenzione di alberi, edifici o impianti elettrici. Grazie alla sua struttura versatile, consente di raggiungere facilmente punti sopraelevati, garantendo sicurezza e praticità durante le operazioni. È uno strumento fondamentale per professionisti che operano nel settore del giardinaggio, dell’edilizia e della manutenzione urbana.

Come si scrive la soluzione Autocestello

Hai davanti la definizione "Veicolo con piattaforma per effettuare manutenzioni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

