VERBOSO

Curiosità e Significato di "Verboso"

Perché la soluzione è Verboso? La parola verboso si riferisce a qualcuno che parla in modo eccessivo o prolisso, spesso utilizzando troppe parole per esprimere concetti semplici. Questo atteggiamento può rendere la comunicazione meno efficace, poiché il messaggio principale rischia di perdersi nel mare di dettagli superflui. In generale, una persona verbosa tende a dilungarsi più del necessario, portando gli ascoltatori a perdere interesse o a sentirsi sopraffatti.

Come si scrive la soluzione Verboso

V Venezia

E Empoli

R Roma

B Bologna

O Otranto

S Savona

O Otranto

