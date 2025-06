Una lingua per tutte le lingue nei cruciverba: la soluzione è Esperanto

Home / Soluzioni Cruciverba / Una lingua per tutte le lingue

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una lingua per tutte le lingue' è 'Esperanto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESPERANTO

Curiosità e Significato di "Esperanto"

La parola Esperanto è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esperanto.

Perché la soluzione è Esperanto? L’Esperanto è una lingua artificiale creata nel XIX secolo con l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra persone di diverse nazionalità. Sviluppato da Ludwik Zamenhof, questo linguaggio neutro promuove l’uguaglianza e la comprensione culturale, fungendo da ponte tra le diverse lingue del mondo. Oggi, l'Esperanto continua a essere parlato da una comunità globale di appassionati, unendo persone di ogni provenienza in un ideale di pace e cooperazione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La lingua inventata nell Ottocento da ZamenhofLingua per tutte le lingueLo si prega in tutte le lingueLa lingua che le contiene tutte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esperanto

Hai trovato la definizione "Una lingua per tutte le lingue" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A T T A N I D S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STANDISTA" STANDISTA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.