La lingua inventata nell Ottocento da Zamenhof nei cruciverba: la soluzione è Esperanto

Home / Soluzioni Cruciverba / La lingua inventata nell Ottocento da Zamenhof

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La lingua inventata nell Ottocento da Zamenhof' è 'Esperanto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESPERANTO

Curiosità e Significato di Esperanto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Esperanto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Esperanto? L'Esperanto è una lingua artificiale creata nel XIX secolo da Ludwik Zamenhof, pensata per favorire la comunicazione tra persone di diverse nazionalità. Facile da imparare e neutrale, mira a promuovere la pace e la comprensione globale, diventando un simbolo di speranza per un mondo più unito e tollerante. È un esempio di come la lingua possa unire le differenze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una lingua per tutte le lingueLingua per tutte le lingueLa lingua che le contiene tutteFu fisico e ministro nell Ottocento: CarloPropulsione dei treni e delle navi nell OttocentoUna squadra di calcio fondata nell Ottocento

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esperanto

Se ti sei imbattuto nella definizione "La lingua inventata nell Ottocento da Zamenhof", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I L R A T I V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIVIALE" TRIVIALE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.