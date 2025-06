Un carbone fossile nei cruciverba: la soluzione è Lignite

LIGNITE

Curiosità e Significato di "Lignite"

Perché la soluzione è Lignite? La lignite è un tipo di carbone fossile, considerato il più giovane e meno maturo rispetto ad altre varietà come l'antracite. Si forma dalla decomposizione di materiale vegetale in ambienti umidi e anossici ed è caratterizzata da un colore bruno scuro e una consistenza friabile. Sebbene abbia un contenuto energetico inferiore, viene ancora utilizzata in alcune centrali elettriche per la produzione di energia.

Come si scrive la soluzione Lignite

L Livorno

I Imola

G Genova

N Napoli

I Imola

T Torino

E Empoli

