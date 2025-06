Si dice per non dover ridire nei cruciverba: la soluzione è Idem

IDEM

Curiosità e Significato di "Idem"

Approfondisci la parola di 4 lettere Idem: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Idem? Idem è un termine latino che significa lo stesso o uguale. Viene spesso utilizzato per evitare di ripetere informazioni già fornite, suggerendo che ciò che è stato detto vale anche per la situazione attuale. È un modo pratico e conciso per esprimere accordo o identità senza appesantire il discorso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha lo stesso significato di come sopraLo stesso nella lingua di TacitoSignifica questoSi dice per non ridireSi dice indicandoSi dice ammettendo

Come si scrive la soluzione Idem

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice per non dover ridire", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

E Empoli

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A L T P E Mostra soluzione



