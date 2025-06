Riporta nascita e morte di chi è sepolto nei cruciverba: la soluzione è Lapide

LAPIDE

Curiosità e Significato di "Lapide"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lapide più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lapide.

Perché la soluzione è Lapide? La parola lapide si riferisce a una lastra di pietra o marmo utilizzata per commemorare una persona defunta, spesso incisa con dettagli come la data di nascita e di morte. Questi monumenti funerari non solo segnano il luogo di sepoltura, ma servono anche come un tributo alla vita del defunto, permettendo ai visitatori di ricordare e riflettere sulla loro esistenza. In questo modo, le lapidi diventano simboli di memoria e rispetto, mantenendo vive le storie delle persone che ci

Come si scrive la soluzione Lapide

Hai trovato la definizione "Riporta nascita e morte di chi è sepolto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

P Padova

I Imola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P O N L T R O O I O D I I G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLIGONO DI TIRO" POLIGONO DI TIRO

