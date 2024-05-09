Marmo con epigrafe

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Marmo con epigrafe' è 'Lapide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAPIDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Marmo con epigrafe" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marmo con epigrafe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lapide? Una lastra di pietra scolpita con un'iscrizione commemorativa viene posta in un cimitero per ricordare una persona scomparsa. Questo tipo di opera, spesso realizzata con materiali pregiati, serve a onorare la memoria e a segnare un luogo di ricordo. La sua presenza è simbolo di rispetto e di memoria duratura, diventando un punto di riferimento per familiari e amici.

La definizione "Marmo con epigrafe" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marmo con epigrafe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lapide:

L Livorno A Ancona P Padova I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marmo con epigrafe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

