Non ha limiti in chi è spilorcio nei cruciverba: la soluzione è Taccagneria

Home / Soluzioni Cruciverba / Non ha limiti in chi è spilorcio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Non ha limiti in chi è spilorcio' è 'Taccagneria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TACCAGNERIA

Curiosità e Significato di "Taccagneria"

Vuoi sapere di più su Taccagneria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Taccagneria.

Perché la soluzione è Taccagneria? La taccagneria è un termine che descrive un atteggiamento di estrema avarizia e miseria, spesso associato a chi fatica a spendere o condividere anche le proprie risorse. Chi manifesta taccagneria tende a trattenere ciò che ha, mostrando scarsa generosità verso gli altri. In sostanza, rappresenta un limite all'apertura e alla condivisione, evidenziando come la mancanza di liberalità possa influenzare negativamente le relazioni sociali.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avarizia spilorceriaGrettezzaIl vizio di zio PaperoneUn intelligenza che ha superato i limitiHa certi limitiHa i suoi limiti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Taccagneria

Stai cercando la risposta alla definizione "Non ha limiti in chi è spilorcio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

G Genova

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A N N C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAN CAN" CAN CAN

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.