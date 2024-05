Il vizio di zio Paperone

: George e Mildred (George & Mildred) è una serie televisiva di produzione britannica del 1976, fortunato spin-off di un'altra popolare sit-com: Un uomo in casa. Ne furono prodotti 38 episodi in 5 stagioni. Nel 1977 andò in scena un adattamento teatrale della serie; da questo nacque anche una versione americana, I Roper (a sua volta spin-off di Tre cuori in affitto, versione statunitense di Un uomo in casa).

Italiano: Sostantivo: taccagneria f sing (pl.: taccagnerie) . (gergale) tendenza al risparmio estremo, a non spendere anche quando si potrebbe o addirittura si dovrebbe, sia per sé sia per altre persone a sé vicine; indica anche avarizia in merito a regali per famigliari, amici e conoscenti, tutto ciò quindi per una forma non sana di attaccamento infatti egoistico al denaro ed agli oggetti ed un'immotivata paura della morte persino facendosene vanto, non quindi per difficoltà economiche ma per taccagneria si potrebbe continuare a tenere vestiti sgualciti ed ormai completamente scoloriti per decenni in più.