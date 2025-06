La prevalenza in un governo degli esperti sui politici nei cruciverba: la soluzione è Tecnocrazia

TECNOCRAZIA

Curiosità e Significato di "Tecnocrazia"

Approfondisci la parola di 11 lettere Tecnocrazia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tecnocrazia? La tecnocrazia è un sistema di governo in cui il potere è affidato a esperti e professionisti piuttosto che a politici tradizionali. In questo modello, le decisioni vengono prese sulla base di conoscenze scientifiche e competenze tecniche, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse e risolvere problemi complessi. In sostanza, si tratta di mettere al centro della politica le capacità e le conoscenze specialistiche, piuttosto che le dinamiche elettorali o le ideologie.

Come si scrive la soluzione Tecnocrazia

T Torino

E Empoli

C Como

N Napoli

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

