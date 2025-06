Il locale in cui fermenta il mosto nei cruciverba: la soluzione è Tinaia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il locale in cui fermenta il mosto' è 'Tinaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINAIA

Curiosità e Significato di "Tinaia"

Perché la soluzione è Tinaia? La tinaia è il luogo tradizionale dove avviene la fermentazione del mosto, il succo d'uva appena spremuto. Qui, in grandi contenitori chiamati tino, il mosto si trasforma in vino grazie all'azione dei lieviti. Questo processo è fondamentale per lo sviluppo dei profumi e dei sapori che caratterizzano ogni tipo di vino.

